Seine-Maritime : un corps non identifié repêché au large d’Octeville-sur-Mer

L'hélicoptère de la sécurité civile du Havre Dragon 76 a été engagé. Un point de situation a, dans le même temps, été réalisé avec le centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie (CORG) et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS).



L’hélitreuillage n’étant pas réalisable, une embarcation semi-rigide des sapeurs-pompiers du Havre a été mobilisée pour récupérer le corps qui a été déposé à quai au port du Havre.



Le parquet du Havre a ouvert une enquête, elle a été confiée à la gendarmerie maritime avec pour mission d’identifier la victime et de déterminer les causes du décès.