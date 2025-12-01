Seine-Maritime : un conducteur découvert en état de mort dans sa voiture accidentée sur l’A28

La tentative de réanimation a échoué : l’homme a été déclaré décédé par le médecin du SMUR - illustration infonormandie
Un homme de 56 ans a perdu la vie dans un accident de la route survenu dans la nuit de dimanche à lundi sur l’autoroute A28, dans le sens Abbeville–Rouen. Sa voiture a été retrouvée seule dans un fossé.
La découverte a été faite peu après 3h30, au niveau du point kilométrique 90 dans le secteur de l’aire de Quincampoix. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le conducteur était en arrêt cardio-respiratoire dans son véhicule accidenté. Les secours ont immédiatement procédé à une tentative de réanimation, en attendant l’arrivée du SMUR.
La découverte a été faite peu après 3h30, au niveau du point kilométrique 90 dans le secteur de l’aire de Quincampoix. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le conducteur était en arrêt cardio-respiratoire dans son véhicule accidenté. Les secours ont immédiatement procédé à une tentative de réanimation, en attendant l’arrivée du SMUR.
Déclaré décédé par le médecin du SMUR ou
Malgré les efforts conjoints des secours et de l’équipe médicale, l’homme de 56 ans a été déclaré décédé sur place par le SMUR. Les circonstances exactes de cet accident, impliquant un seul véhicule, restent à déterminer.
L’intervention a mobilisé 12 sapeurs-pompiers et 5 engins. La circulation n’a pas été impactée dans ce secteur de l’A28. Une enquête devra permettre d’établir les causes précises de la sortie de route et les causes du décès.
L’intervention a mobilisé 12 sapeurs-pompiers et 5 engins. La circulation n’a pas été impactée dans ce secteur de l’A28. Une enquête devra permettre d’établir les causes précises de la sortie de route et les causes du décès.
Les autres infos du jour
-
Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd
-
Deux blessés dans une collision entre trois voitures près d'Yvetot, en Seine-Maritime
-
Trafic de stupéfiants :saisie de 10 kg de résine et d'herbe de cannabis à Rouen
-
Travaux de nuit sur l’A13 à Pont-l’Évêque : fermetures et déviations du 1er au 5 décembre