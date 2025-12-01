Seine-Maritime : un conducteur découvert en état de mort dans sa voiture accidentée sur l’A28

Malgré les efforts conjoints des secours et de l’équipe médicale, l’homme de 56 ans a été déclaré décédé sur place par le SMUR. Les circonstances exactes de cet accident, impliquant un seul véhicule, restent à déterminer.

L’intervention a mobilisé 12 sapeurs-pompiers et 5 engins. La circulation n’a pas été impactée dans ce secteur de l’A28. Une enquête devra permettre d’établir les causes précises de la sortie de route et les causes du décès.