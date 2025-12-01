Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : un conducteur découvert en état de mort dans sa voiture accidentée sur l’A28




Lundi 1 Décembre 2025 - 09:05


La tentative de réanimation a échoué : l’homme a été déclaré décédé par le médecin du SMUR - illustration infonormandie
La tentative de réanimation a échoué : l’homme a été déclaré décédé par le médecin du SMUR - illustration infonormandie
Un homme de 56 ans a perdu la vie dans un accident de la route survenu dans la nuit de dimanche à lundi sur l’autoroute A28, dans le sens Abbeville–Rouen. Sa voiture a été retrouvée seule dans un fossé.

La découverte a été faite peu après 3h30, au niveau du point kilométrique 90 dans le secteur de l’aire de Quincampoix. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le conducteur était en arrêt cardio-respiratoire dans son véhicule accidenté. Les secours ont immédiatement procédé à une tentative de réanimation, en attendant l’arrivée du SMUR.
 

Déclaré décédé par le médecin du SMUR ou

Malgré les efforts conjoints des secours et de l’équipe médicale, l’homme de 56 ans a été déclaré décédé sur place par le SMUR. Les circonstances exactes de cet accident, impliquant un seul véhicule, restent à déterminer.

L’intervention a mobilisé 12 sapeurs-pompiers et 5 engins. La circulation n’a pas été impactée dans ce secteur de l’A28. Une enquête devra permettre d’établir les causes précises de la sortie de route et les causes du décès.
 




Mots clés : accident, enquête, faits divers, gendarmerie, Seine-Maritime





http://

Seine-Maritime : un conducteur découvert en état de mort dans sa voiture accidentée sur l’A28

01/12/2025

Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd

30/11/2025

Deux blessés dans une collision entre trois voitures près d'Yvetot, en Seine-Maritime

30/11/2025

Deux blessés graves et un chien décédé dans un incendie d’immeuble à Rouen

29/11/2025

Un automobiliste de 40 ans tué dans un violent choc contre un poteau électrique à Neaufles-Auverny (Eure)

29/11/2025

Travaux de nuit sur l’A13 à Pont-l’Évêque : fermetures et déviations du 1er au 5 décembre

28/11/2025

Collision entre un bus scolaire et une voiture dans l'Eure : trois blessés, dont un enfant

28/11/2025

L'école d'Aigleville, près de Pacy-sur-Eure, fermée pour la journée suite à une fuite de gaz

28/11/2025

Trafic de stupéfiants :saisie de 10 kg de résine et d'herbe de cannabis à Rouen

28/11/2025

Il percute un camion sur l’A28 en Seine-Maritime : le conducteur de l'utilitaire désincarcéré et évacué vers le CHU

28/11/2025

Yvelines : dénoncé par son colocataire, il conservait plus de 4 500 vidéos pédopornographiques dans son ordinateur

28/11/2025

Seine-Maritime : un chien mort, un autre blessé en chutant d'une falaise à Val-de-la-Haye

28/11/2025

Le Havre : il emboutit une voiture arrêtée au feu rouge après avoir bu « quatre pintes de bière »

28/11/2025

Yvelines : deux jeunes interpellés après un vol dans un véhicule à Aubergenville

28/11/2025

Yvelines : un SDF interpellé après une agression et un début d’incendie dans une résidence de Versailles

28/11/2025

Intoxication alimentaire : une centaine d'enfants pris en charge dans plusieurs écoles de l’Eure

27/11/2025

Incendie dans un pavillon à Saint-Vigor-d’Ymonville : un couple et son enfant de 3 ans sains et saufs

27/11/2025

Transition écologique : le ministre Mathieu Lefèvre attendu en Seine-Maritime ce vendredi

27/11/2025

Recrutement : forte affluence aux portes ouvertes de l’hôtel de police du Havre

27/11/2025

Rupture de canalisation à l’EHPAD Saint-Just au Havre : 85 résidents évacués par précaution

27/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Yvelines : dénoncé par son colocataire, il conservait plus de 4 500 vidéos pédopornographiques dans son ordinateur

28/11/2025 -

Un automobiliste de 40 ans tué dans un violent choc contre un poteau électrique à Neaufles-Auverny (Eure)

29/11/2025 -

En Seine-Maritime, un chauffeur routier meurt dans l’explosion de son camion sur la D915

24/11/2025 -

Circulation perturbée sur la ligne Paris–Granville après un incident à un passage à niveau dans l'Orne

24/11/2025 -

Rouen : le CHU regroupe ses soins critiques pour renforcer capacités et qualité des prises en charge

24/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen