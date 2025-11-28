Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : un chien mort, un autre blessé en chutant d'une falaise à Val-de-la-Haye


Trois chiens ont chuté ce vendredi en fin de matinée depuis une falaise du sentier de Quenneport, à Val-de-la-Haye. Un animal est mort, un autre a été blessé, tandis que le troisième a pu être récupéré sain et sauf après l’intervention des secours.



Vendredi 28 Novembre 2025 - 14:01


Les sauveteurs en milieu périlleux du service départemental d'incendie et de secours ont été mobilisés pour cette intervention délicate - Illustration Adobe Stock
Les sauveteurs en milieu périlleux du service départemental d'incendie et de secours ont été mobilisés pour cette intervention délicate - Illustration Adobe Stock
Ce vendredi, aux alentours de 11h15, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus au sentier de Quenneport, sur la commune de Val-de-la-Haye, pour porter secours à trois chiens ayant chuté d’une falaise. Deux d'entre eux sont tombés d’une hauteur estimée à 30 mètres, tandis qu’un troisième est resté bloqué dans la paroi.

Malgré l’intervention, l’un des chiens a été retrouvé décédé. Un second, blessé, a été récupéré par son propriétaire avant l’arrivée des secours.

Le troisième animal, resté coincé en falaise, a été récupéré vers 13 heures par l’équipe spécialisée des sauveteurs en milieu périlleux. Il ne présentait pas de blessure apparente et a été rendu à son propriétaire. 





Mots clés : chien, enquête, faits divers, pompiers, Seine-Maritime, Val-de-la-Haye





