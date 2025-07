Seine-Maritime : un chauffard arrêté au Havre après un refus d'obtempérer et une course-poursuite

Dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 juillet, vers 4 heures du matin, les policiers qui procédaient à un contrôle de vitesse sur le boulevard de Leningrad, à proximité du stade Océane au Havre, ont intercepté une Citroën C4 circulant à vive allure : plus de 110 km/h dans une zone limitée à 50. Le conducteur, sommé de s’arrêter, s’est immobilisé plus loin… mais dans une zone dangereuse.



Les forces de l’ordre lui demandent de se stationner un peu plus loin, vers la route d’Oudalle, dans un endroit sécurisé. L'automobiliste est alors invité à les suivre. Contre toute attente, le conducteur tourne à gauche au lieu de suivre les consignes par haut-parleur, et prend la fuite.