Seine-Maritime : un camping-car et deux véhicules en proie aux flammes à Elbeuf

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus vers 15 heures, ce dimanche, rue des Échelettes à Elbeuf, pour un incendie de camping-car. Malgré les moyens en action, le feu s’est propagé à deux véhicules et une remorque.



Le sinistre a été circonscrit au moyen d’une lance. Il n’y a aucune victime.



Treize sapeurs-pompiers et trois engins ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).