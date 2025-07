Seine-Maritime : un automobiliste sans permis frappe un policier lors d’un contrôle à Bolbec

Le quinquagénaire se montre alors de plus en plus agressif. Il insulte les policiers, affirmant qu’« ils lui cassent les couilles ». Et lorsqu’ils procèdent à son interpellation, il donne un coup de pied à l’un des agents, heureusement protégé par son gilet tactique, puis tente de frapper à nouveau.



Finalement maîtrisé, l'automobiliste irascible a été placé en garde à vue. Il devra répondre de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage, rébellion, conduite malgré l’annulation du permis, défaut d’assurance et refus de se soumettre au dépistage d’alcoolémie.