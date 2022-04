Seine-Maritime : un appel à témoin est lancé par la police après l'accident mortel à Rouen

Lire aussi ►

Un appel à témoin a été lancé par les services de police de Seine-Maritime après le tragique accident qui a fait un mort, une femme de 54 ans et un blessé grave, sa fille âgée de 24 ans qui conduisait le véhicule, vendredi 22 avril sur le boulevard Ferdinand-de-Lesseps à Rouen.Comme nous le relations dès lundi, le conducteur de 32 ans, à l'origine de cette violente collision a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé par deux circonstances : il était en état d'ivresse et circulait à vive allure au volant de la Mercedes de son employeur.Ce dernier, âgé de 33 ans, a également été interpellé et placé en garde à vue le lendemain, samedi 23 avril vers 17 heures : il lui est reproché d'avoir confié son véhicule à son employé tout en sachant que ce dernier avait consommé de l'alcool lors du repas du midi.