Un mort et un blessé grave dans un violent accident entre deux véhicules à Rouen

Le bilan définitif communiqué par le centre opérationnel d’incendie et de secours (Codis) est lourd : il fait état d’une femme de 55 ans déclarée décédée et d’une femme de 25 ans blessée grave transportée médicalisée sur le CHU Rouen.



L’intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers avec six engins ainsi qu’une équipe du SMUR de Rouen et la police.



Les opérations de secours sont toujours en cours à cette heure. Il est vivement conseillé d’éviter le secteur



Plus d’infos à venir