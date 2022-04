Tragique accident de Rouen : un homme de 32 ans mis en examen pour homicide involontaire

Un terrible accident de la circulation a fait un mort, une femme de 54 ans, et un blessé grave, sa fille de 24 ans, vendredi sur le boulevard Ferdinand-de-Lesseps à Rouen (Seine-Maritime).



On en sait plus sur les circonstances du drame qui s’est produit vers 18h30, à quelques dizaines de mètres du centre commercial Les Docks 76. L’enquête de police a en effet permis d’établir les circonstances exactes de l’accident qui a impliqué une Mercedes et une Citroën C2.