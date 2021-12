Seine-Maritime : trois blessés, dont un grave, dans une collision entre une moto et deux voitures

Un blessé grave, deux blessés légers et deux personnes choquées. Tel est le bilan d'un accident de la route qui s'est produit ce samedi soir, vers 18h45 sur la route départementale 945 entre Montivilliers et Goderville (Seine-Maritime).



Une moto et deux véhicules de tourisme sont entrés en collision à hauteur de Manéglise, dans des circonstances qui restent à déterminer.



A leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont dénombré cinq victimes. Le bilan provisoire fait état, à cette heure, d'un blessé grave, le motard, de deux blessés légers dans l'un des véhicules impliqués et de deux personnes choquées dans le second véhicule.