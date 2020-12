Seine-Maritime : sept personnes intoxiquées au monoxyde de carbone à Bosc-le-Hard

Inodore, incolore, indétectable par l'homme, le monoxyde de carbone (CO) est la première cause de mortalité accidentelle par toxique en France. Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant très toxique qui prend la place de l'oxygène dans le sang.



Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent.



En cas d'accident...



• Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres

• Appeler les secours : 18 pour les pompiers ou 15 pour le SAMU

• Faire évacuer les locaux et vider les lieux de leurs occupant