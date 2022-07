Seine-Maritime : sa voiture percute un arbre à Torcy-le-Grand, le conducteur décède

Appelés à 22h08, les sapeurs-pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux et ont constaté que le véhicule, seul en cause, avait percuté un arbre.



Le conducteur, seul à bord, était en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ont tenté de le réanimer. En vain. Le décès du nonagénaire a été déclaré sur place par le médecin du SMUR de Dieppe.



La gendarmerie, en charge des constatations d’usage, a ouvert une enquête de manière à établir les causes de l’accident.