Seine-Maritime : quatre promeneurs piégés par la marée à Étretat secourus par les pompiers

Deux hommes et deux femmes, âgés de 32 à 47 ans, se retrouvent isolés par la mer, sans possibilité de rejoindre la plage par leurs propres moyens. Les sapeurs-pompiers, appuyés par quatre engins dont une équipe spécialisée en sauvetage nautique, sont dépêchés sur les lieux.



Les promeneurs en difficulté ont pu être récupérés sans encombre et ramenés sur la plage avec l'aide de l’équipe nautique. Aucun blessé n’est à déplorer et les quatre personnes ont pu rester sur place après leur sauvetage.