Seine-Maritime : mordu par le chien de famille, un enfant de 7 ans héliporté vers un hôpital

Un enfant de 7 ans a été mordu par le chien de famille dans l’enceinte dune propriété située à Eletot, près de Fécamp (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été appelés à se rendre rue du Four à Pain, ce mercredi vers 16h40, pour prendre en charge la victime, blessée au visage qui a été médicalisée.



Les secours ont sollicité l’intervention de l’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76, afin d’assurer son évacuation, vers un hôpital de la région, probablement aux urgences pédiatriques du centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers.



L’intervention était toujours en cours à 17h30, et on connaissait pas la gravité des blessures.