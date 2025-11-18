Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : levée de la zone de surveillance autour de Luneray après le foyer d’influenza aviaire


La surveillance renforcée instaurée autour de Luneray après la découverte d’un foyer d’influenza aviaire prend fin. La préfecture de Seine-Maritime rappelle toutefois que le risque national reste élevé et impose des mesures strictes de biosécurité.



Mardi 18 Novembre 2025 - 15:29


Illustration ¨Pixabay / Alexas_Fotos
Illustration ¨Pixabay / Alexas_Fotos
Après vingt-et-un jours sans nouveau cas détecté, aussi bien dans la faune sauvage qu’en élevage, la zone de surveillance mise en place dans un rayon de 10 km autour de Luneray a été officiellement levée. L’arrêté préfectoral, signé ce lundi 17 novembre, met fin aux restrictions qui concernaient 81 communes de Seine-Maritime.

Des mesures nationales toujours obligatoires

Bien que le département ne soit désormais plus soumis à aucune zone réglementée, le risque épizootique reste classé « élevé » au niveau national depuis le 22 octobre. Cette classification impose des règles strictes à tous les détenteurs de volailles, professionnels comme particuliers, à savoir : application de mesures de biosécurité renforcées, mise à l’abri obligatoire des volailles dans les élevages commerciaux et les basse-cours et interdiction des rassemblements.

En cas de suspicion ou de mortalité anormale, il est recommandé de solliciter rapidement un vétérinaire sanitaire.
 

La consommation reste sans danger
  • La préfecture rappelle que la consommation de viande, d’œufs ou de tout produit issu de volailles ne présente aucun risque pour la santé humaine.
  • Plus d’informations sur les mesures de biosécurité : agriculture.gouv.fr (rubrique influenza aviaire).




Mots clés : grippe aviaire, influenza, Luneray, Seine-Maritime




