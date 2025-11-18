Seine-Maritime : levée de la zone de surveillance autour de Luneray après le foyer d’influenza aviaire

La surveillance renforcée instaurée autour de Luneray après la découverte d’un foyer d’influenza aviaire prend fin. La préfecture de Seine-Maritime rappelle toutefois que le risque national reste élevé et impose des mesures strictes de biosécurité.