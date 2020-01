Seine-Maritime : le voleur de VTT est repéré par une policière dans un bus à Rouen

Un message radio est diffusé à toutes les patrouilles. Dans le même temps, une policière repère dans un bus un jeune homme avec un vélo qui correspond à l’individu recherché.



Le centre d’information et commandement (CIC), à l’hôtel de police, est avisé et alerte un équipage de la brigade spécialisée dans la sécurisation des transports en commun. Grâce aux informations fournies par la policière, le bus en question est identifié et localisé. Reste à contrôler le jeune suspect et son vélo.