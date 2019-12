Seine-Maritime : le tiroir-caisse résiste, les six malfaiteurs prennent la fuite à Grand-Quevilly

Une enquête pour vol avec violences en réunion a été ouverte par les services de police de Rouen (Seine-Maritime).



Ce jeudi 26 décembre, vers 18 heures, six individus le visage dissimulé ont fait irruption dans le magasin « Festi », rue Lavoisier à Grand-Quevilly. Deux des malfaiteurs se sont dirigés vers la caisse et ont tenté d’en dérober le contenu, après avoir violemment bousculé et frappé la caissière et une autre employée.