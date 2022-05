Seine-Maritime : le pavillon du couple interpellé près de Rouen abritait une culture de cannabis

[#AntiStups]

Informée d'une possible culture de cannabis dans une 🏠à #petitcouronne, interpellation par @PoliceNat76 de deux suspects.

Les perquisitions de leurs 2 🏠 permettaient la découverte de :

➡ 16.7 kg d'herbe de cannabis

➡ Matériel de culture et de séchage. pic.twitter.com/3uQC7Cj0rw — Police nationale 76 (@PoliceNat76) May 3, 2022

Les enquêteurs ont mis en place une surveillance discrète des lieux et surveillé les allées et venues. Dans le cadre des investigations, ils ont ainsi remarqué que la consommation en eau et électricité était conséquente, voire démesurée, pour un pavillon inhabité.Soupçonnant l'existence d'une installation destinée à la culture d'herbe de cannabis, les policiers ont voulu en avoir le coeur net en sollicitant le concours d'un chien de la brigade canine spécialisée dans la recherche de stupéfiants. De fait, l'animal a marqué devant la porte du pavillon.Le 27 avril, les forces de l'ordre sont passées à l'action et ont interpellé un homme et une femme qui vivaient ensemble dans la nouvelle demeure.