Seine-Maritime : le corps sans vie d’une femme découvert sur les galets entre Veules et Sotteville-sur-Mer

Le corps sans vie d’une femme d’une trentaine d’années a été découvert ce vendredi après-midi au pied d’une falaise entre Veules-les-Roses et Sotteville-sur-Mer (Seine-Maritime).



C’est un promeneur qui aurait signalé la présence d’un corps sur les galets, vers 16h30. Les sapeurs-pompiers ont procédé à des reconnaissances et ont sollicité le concours de l’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 76, pour le transport de la victime.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les causes du décès.