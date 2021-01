Seine-Maritime : le corps sans vie d’un homme découvert au pied des falaises à Étretat

Le corps sans vie d’un homme d’une cinquantaine d’années a été découvert, ce jeudi, en milieu d’après-midi, au pied des falaises à Étretat (Seine-Maritime).



Le corps a été aperçu par des promeneurs qui se trouvaient à hauteur du cap Pertuiset. Il a été récupéré à bord d’une embarcation des sauveteurs aquatiques du centre d’incendie et de secours (Cis) de Fécamp.



Selon les premiers éléments recueillis par les sapeurs-pompiers appelés sur les lieux, la victime aurait sauté dans le vide du haut de la falaise.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les causes de la mort et d’identifier formellement la victime.