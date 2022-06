Seine-Maritime : le camion-citerne victime d’une avarie transportait 38 000 litres de carburant

Un périmètre de sécurité a été mis en place et la route a été fermé à la circulation le temps des opérations de secours qui ont mobilisé 24 sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en risque chimique et technologique, ainsi que 10 engins.





Le dépotage de la citerne s'est déroulé sans incident et le CD 929 a été rouvert à la circulation, a indiqué à 16 heures, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) de Seine-Maritime.