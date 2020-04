Seine-Maritime : la police arrive, les cambrioleurs s’enfuient par la fenêtre à Bois-Guillaume

Lancées à leur poursuite, les forces de l’ordre ont rattrapé les fuyards qui ont été interpellés sans opposer de résistance. Il s’agit de deux jeunes hommes âgés de 17 ans (du Havre) et 14 ans (Sdf) et d’une adolescente de 15 ans, également Havre.



Les mis en cause ont refusé de répondre aux questions des policiers. Ils ont été placés en garde à vue.



Sur place, les constatations ont permis de retrouver de l’outillage ayant servi à fracturer la fenêtre.