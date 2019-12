Seine-Maritime : la jeune conductrice est contrôlée sans permis, en excès de vitesse et sous l'emprise de stupéfiants

Un « carton rouge » a été distribué à une conductrice et à son passager en cette veille de réveillon, par les gendarmes de Seine-Maritime. La jeune femme de 20 ans conduisait sans permis, en excès de vitesse et sous l'emprise de stupéfiants.



Les faits remontent au samedi 21 décembre. Les gendarmes de la Brigade motorisée de Dieppe ont mis en place un contrôle de vitesse sur la route départementale 925, entre Le Bourg-Dun et Longueil, en direction de Dieppe.



Dans ses jumelles ultralyte, le militaire aperçoit une Peugeot 206 cabriolet qui roule à vive allure à cet endroit où la vitesse maximum est fixée à 80 km/h. La mesure est sans appel : la petite sportive est contrôlée à 153 km/h, soit une vitesse retenue de 145 km/h.