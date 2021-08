Seine-Maritime : l'auteur de sept cambriolages dans des garages à Darnétal rattrapé par son ADN

Convoqué par les enquêteurs, le suspect a été interpellé à son arrivée à l'hôtel de police le 28 juillet, et placé en garde à vue pour vol par effraction. Lors de son audition, il a reconnu l'ensemble des faits affirmant les avoir commis avec des complices dont il ne connaît pas les noms, selon ses déclarations.



Déféré devant un magistrat du parquet de Rouen, le mis en cause a été jugé en comparution immédiate et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.