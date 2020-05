Seine-Maritime : incendie dans une entreprise de Lillebonne, 70 pompiers actuellement mobilisés

Un incendie s'est déclaré ce lundi 18 mai aux alentours de 18 heures dans un atelier de mécanique de l'entreprise Ponticelli située avenue de Port Jerôme, sur la zone industrielle, à Lillebonne (Seine-Maritime).



Le feu est circonscrit, et en cours d'extinction. 70 sapeurs-pomiers du service départemental d’incendie et de secours (SDIS76) ainsi que des forces de la Police nationale sont sur place.



« Cette entreprise n'est pas classée Seveso », indique la préfecture sans plus de précision sur la nature du sinistre et ses possibles conséquences sur l’environnement.



La route donnant accès à l'entreprise est coupée afin de faciliter l'intervention des pompiers.



