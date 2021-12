Seine-Maritime : il volent une voiture pour faire du rodéo et la brûle en forêt de Oissel

Les deux adolescents sont interpellés. L’un d’eux est rapidement mis hors de cause, mais le second, questionné longuement, reconnaît le vol de la Fiat Punto avec un complice et y avoir mis le feu en forêt de Oissel pour faire disparaître les traces.



Le mis en cause confie également avoir fait du rodéo avec la voiture volée et avoir filmé la scène avec son téléphone portable. Selon lui, c’est son copain qui conduisait la Fiat à ce moment-là.



Ce dernier a été identifié. Son interpellation n’est plus qu’une question d’heures, selon une source proche de l’enquête.