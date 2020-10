Seine-Maritime : il déverse de l'huile chaude sur le visage de sa compagne qui dormait, à Maromme

La victime explique que, travaillant de nuit en milieu hospitalier, son concubin était resté à la maison pour s'occuper des deux enfants de 8 et 12 ans. De retour à son domicile, le matin, elle s'est couchée afin de pouvoir récupérer un peu. Mais alors qu'elle dormait, son compagnon, âgé de 57 ans, est entré dans la chambre vers 13 heures et a déversé une bassine d'huile chaude sur son visage.



Elle s'est alors levée précipitamment et a suivi son concubin jusque dans la cuisine. Là, sans aucune explication, le quinquagénaire s'est renversé un récipient d'huile sur le corps, comme pour se punir, et a quitté l'appartement.



Pour atténuer les brûlures, la femme s'est mise sous l'eau froide et a appelé les secours. Elle a été transportée à l'hôpital.