Seine-Maritime : feu de pavillon à Luneray, un couple et deux enfants transportés à l’hôpital

Un incendie s’est déclaré ce dimanche après-midi dans un pavillon situé 22, rue des Bruyères à Luneray (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 15h45 que des flammes et une fumée noire se dégageait d’une habitation individuelle. Sur place, ils ont constaté que le pavillon de 200 m2 comprenant un étage sur rez-de-chaussée était partiellement embrasé.



Les occupants, un couple et deux enfants, avaient évacués les lieux. Légèrement intoxiqués par les fumées, ils ont été pris en charge par les secours et transportés pour examen au centre hospitalier de Dieppe.



La famille sera relogée par des proches.