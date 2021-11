Seine-Maritime : face-à-face entre deux véhicules entre Yvetot et Bolbec, l'hélicoptère du SAMU est en place

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont en cours d'intervention sur la route départementale 6015 où un accident de la circulation s'est produit un peu avant 15 heures, à hauteur de la commune de Valliquerville, entre Bolbec et Yvetot. Il s'agit d'un face-à-face entre deux véhicules utilitaires et une voiture de tourisme.



Le premier bilan fait état d'une femme d'environ 30 ans blessée grièvement qui a été évacuée, médicalisée, vers le CHU de Rouen par l'hélicoptère Viking du SAMU76. Deux autres victimes ont été prises en charge : il s’agit des conducteurs des véhicules utilitaires âgés de 33 et 34 ans qui ont été transportés au centre hospitalier de Lillebonne.



Dix-sept sapeurs-pompiers, dont un infirmier, sont sur place avec six engins de secours.



La RD6015 a été réouverte à la circulation un peu avant 17 heures.