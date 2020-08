Seine-Maritime : encore des promeneurs piégés par la marée montante à Etretat

Dimanche, déjà, les équipes aquatiques du service départemental d'incendie et de secours (SDIS76) sont intervenues à deux reprises dans l'après-midi. Un couple de trentenaires a été piégé par la marée montante en pied de falaise à Etretat, au lieudit de la Terrasse Eugène-Boudin.



L'endroit étant difficile d'accès, les secours ont sollicité l'intervention de Dragon 76 qui a hélitreuillé les promeneurs en difficulté pour les déposer au niveau de la Chapelle, au nord de la plage.



Un peu plus d'une heure plus tard, c'est un groupe de cinq à six personnes, entourées par les eaux au lieudit Le Chaudron, qui a demandé l'intervention des sapeurs-pompiers. Ils ont pu regagner la berge par leurs propres moyens guidés par les secours.