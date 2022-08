Seine-Maritime : en excès de grande vitesse, le conducteur perd son permis, sa Jaguar part en fourrière

Une Jaguar a été interceptée mercredi 24 août à, près de Rouen, par des policiers de la brigade motocycliste et de sécurité routière qui avaient mis en place un contrôle avec interception. L'automobiliste était en excès de grande vitesse : il roulait à 149 km/h dans une zone où la vitesse maximale autorisée est fixée à 90 km/h.Le contrevenant s'est vu notifier sur le champ une rétention immédiate de son permis ainsi que le retrait de six points. Convoqué devant le tribunal, il encourt pour ces faits jusqu'à trois ans de suspension de permis et 1 500 euros d'amende (3 750€ en cas de récidive). Pour l'heure, sa voiture a été immobilisée et conduite en fourrière.