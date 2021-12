Seine-Maritime : deux roulottiers interpellés dans la cabine d'un poids lourd à Grand-Quevilly

A la vue des policiers, les deux hommes ont pris la fuite abandonnant sur place un ordinateur portable et un smartphone. Ils se sont débarrassés également d’une sacoche contenant deux tablettes numériques et un autre smartphone



Le chauffeur du poids lourd a reconnu les objets qui lui appartiennent.



Les deux roulottiers sont interpellés et placés en garde à vue. Agés de 23 et 28 ans, ils ont déclaré être sans domicile fixe et de nationalité syrienne et égyptienne.