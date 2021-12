Seine-Maritime : deux blessés légers dans un accident impliquant deux voitures et un camion sur l'A28

Deux voitures de tourisme et un poids lourd ont été impliqués dans un accident de la circulation ce lundi matin sur l’autoroute A28 en Seine-Maritime.



Un peu après 6 heures, les secours ont été appelés à se rendre au point kilométrique 94, à hauteur de Quincampoix, dans le sens Abbeville vers Rouen pour un accident mettant en cause une voiture qui s’est immobilisée sur le toit et un poids lourd .



Alors que les sapeurs-pompiers étaient attendus sur les lieux, un suraccident s'est produit : une deuxième voiture s’est encastrée sous le camion arrêté et son conducteur était incarcéré à l’intérieur de l’habitacle.



Bilan : deux blessés légers qui ont été transportés au CHU de Rouen.



Dix-huit sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés sur cette intervention.