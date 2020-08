Seine-Maritime : deux blessés, dont un grave, dans un face-à-face entre Rouen et Fleury-sur-Andelle

Deux personnes ont été blessées dans un accident de la circulation, ce vendredi matin sur la RN14 à Mesnil-Raoul, entre Rouen (Seine-Maritime) et Fleury-sur-Andelle (Eure).



La collision s’est produite vers 6h30 sur la route de Paris et a impliqué deux voitures de tourisme et un poids-lourd. L’une des voitures aurait percuté l’autre voiture qui arrivait en sens inverse, au moment d'effectuer le dépassement d'un poids lourd, selon les premières constatations.