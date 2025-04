Seine-Maritime : deux blessés dans une collision avec un poids lourd à Hénouville

À leur arrivée sur les lieux, les secours ont constaté que l’une des victimes était coincée dans le véhicule léger. Cette dernière a été désincarcérée dans l’attente d’être prise en charge en vue de son évacuation vers un hôpital. Son pronostic vital n’était pas engagé.



Les deux victimes sont en état d’urgence relative, selon le bilan provisoire communiqué par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). L’intervention est toujours en cours à cette heure et la circulation sur la D982 est fortement perturbée.



Les moyens engagés mobilisent 17 sapeurs-pompiers, ainsi qu’un infirmier sapeur-pompier et la gendarmerie.



Plus d’infos à venir.