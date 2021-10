Seine-Maritime : des salariés d'une usine d'Epreville victimes d'irritations des voies respiratoires

Les victimes ont été prises en charge pour être examinées par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) en relation avec le centre antipoison. Une seule personne souffrant d’une irritation des voies respiratoires a été transportée à l'hôpital.



Une reconnaissance a été effectuée dans le bâtiment concerné. Quant à la machine en cause elle avait été stoppée avant l'arrivée des secours composés de 20 sapeurs-pompiers et de 5 engins, plus l'équipe du SMUR.