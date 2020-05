Seine-Maritime : début d'incendie dans un four à mastic de l'usine Alpine à Dieppe

Un incendie s'est déclaré ce mercredi 20 mai, en début d'après-midi, dans un atelier de peinture de l'usine automobile Renault Alpine à Dieppe (Seine-Maritime). Le sinistre a nécessité l'intervention d'une quarantaine de sapeurs-pompiers et de dix-sept engins.



Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) a été avisé vers 13h35 d'un départ de feu dans un four à mastic de l'usine, suite à l'accumulation de résidus d'huile et de graisse. Les cinq employés présents dans l'atelier ont été évacués, mais aucun n'a été blessé.



Le feu a été maîtrisé et éteint au moyen d'une lance. Les dégâts sont limités à la cheminée du four qui va devoir être remise en état durant ce week-end de l'ascension afin de permettre la reprise de l'activité au début de la semaine prochaine, comme prévu.



Aucune mesure de chômage technique liée à cet incident n'a été annoncée par l'entreprise, indique l'officier de permanence du CODIS.