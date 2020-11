Seine-Maritime : colis suspect à l'entrée d'une école maternelle à Montivilliers, 50 enfants évacués

Les démineurs de la sécurité civile de Caen (Calvados) sont attendus d'un moment à l'autre à Montivilliers (Seine-Maritime) où un colis suspect, une valise, a été découvert devant l'entrée de l'école maternelle Charles-Perrault, ce matin vers 10 heures.



Les 50 écoliers et le personnel de l’école ont d'abord été mis en sécurité à l’intérieur de l’établissement puis rassemblés et accompagnés en toute sécurité vers l’école maternelle Jean de la Fontaine, située à 500 m environ, par les enseignantes et le personnel municipal, précise la mairie de Montivilliers.