Seine-Maritime : cinq blessés dans une collision entre deux véhicules à Croix-Mare

Une collision entre deux véhicules a fait cinq blessés, ce jeudi en début d'après-midi, sur la D6015, à Croix-Mare, en Seine-Maritime.



L'accident s'est produit vers 14h30, à la sortie de la commune en direction d'Yvetot, dans des circonstances indéterminées. Une femme de 45 ans, conductrice de l'une des voitures, et ses trois passagers âgés de 11,14 et 15 ans, ont été blessés légèrement, selon un officier du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis). Le conducteur du second véhicule impliqué, âgé de 34 ans, a également été blessé légèrement.



Les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et transportées au CHU Charles-Nicolle à Rouen.