Seine-Maritime : blessé à une épaule après une chute de 12 m à Sainte-Marguerite-sur-Mer

Un homme de 24 ans est tombé du haut de la falaise à Sainte-Marguerite-sur-Mer, en Seine-Maritime, dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'en est sorti avec de grosses douleurs à une épaule, après une chute de douze mètres.



Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir vers 2h40, sur le littoral à hauteur du phare d'Ailly. Un jeune homme avait chuté dans le vide dans des circonstances indéterminées. A l'arrivée des secours, il était conscient et indiquait souffrir de douleurs importantes au niveau d'une épaule.



Une équipe spécialisée du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) du centre d'incendie et de secours de Dieppe a été dépêchée sur les lieux afin de remonter la victime dans les meilleures conditions jusqu'au sommet de la falaise. Pris en charge, le blessé a été transporté, médicalisé, au centre hospitalier de Dieppe.