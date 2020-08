Seine-Maritime : arrêté pour un incendie de poubelle à Elbeuf, il tient tête aux policiers

Face au médecin de garde, l’homme a refusé de se faire ausculter et s’est mis à gesticuler dans tous les sens, avant de se jeter à terre et se frapper la tête contre le sol. Il a finalement été maîtrisé et neutralisé sur un brancard en raison d’une suspicion de rupture d’un tendon à la main.



Emmené à l’hôtel de police, il a également refusé de souffler dans l’éthylomètre, avant d’être placé en cellule de dégrisement. Dans le courant de la nuit, le mis en cause a été à nouveau examiné par un médecin.



Il a finalement fait l’objet d’une procédure pour incendie volontaire, rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique.