Seine-Maritime : arrêté, au Havre, au volant d'une voiture volée, sans permis et assurance

Lors des vérifications, les policiers ont constaté que le conducteur n'était pas titulaire du permis et que la voiture n'était pas assurée. En poussant leurs investigations, les forces de l'ordre ont également remarqué que le numéro d'identification du véhicule gravé dans le pare-brise et sur les vitres latérales ne correspondait pas avec la carte grise. En fait, il a pu être établi que la Golf était déclarée volée.



Lors de son audition, l'automobiliste a affirmé aux policiers avoir acheté le véhicule en toute bonne foi pour le montant de 11 000€, somme qu'il aurait payée en espèce.



La poursuite de l'enquête devrait permettre d'y voir plus clair dans cette affaire qui a valu, dans l'immédiat, au suspect d'être placé en garde à vue pour recel de vol, défaut de permis et d'assurance et usurpation de plaques d'immatriculation.