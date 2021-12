Seine-Maritime : accident de la circulation sur la N138 près de Rouen, un blessé léger

Un accident de la circulation entre deux voitures de tourisme s’est produit, ce mardi matin, sur la N138 dans le sens Rouen-Paris, à hauteur de Petit-Couronne (Seine-Maritime).



Le bilan communiqué par les secours fait état de deux victimes dont une impliquée laissée sur place et un blessé léger transporté non médicalisé vers le CHU Rouen.



L’accident a provoqué un ralentissement de la circulation le temps des opérations de secours qui ont mobilisé six sapeurs-pompiers avec deux engins, ainsi que les services de police.