Seine-Maritime : Jean Castex et trois ministres en visite au Havre vendredi 22 janvier

Le Premier ministre, Jean Castex, sera au Havre, en Seine-Maritime, ce vendredi 22 janvier, en début de matinée. Il y présidera le Comité interministériel de la Mer, qui est l’instance chargée de fixer les orientations de l’action du gouvernement dans le domaine maritime et de suivre leur mise en œuvre.



Le chef du gouvernement visitera également le porte-conteneurs Jacques Saade, de la compagnie maritime d’affrètement- compagnie générale maritime (CMA-CGM) propulsé au GNL.



Il se rendra ensuite à l’Ecole nationale supérieure Maritime, puis s’entretiendra à l’issue de la visite avec son prédécesseur à Matignon, Édouard Philippe, maire du Havre.



Jean Castex sera accompagné d’Annick Girardin, ministre de la Mer, de Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports, et d’Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics.