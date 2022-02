Seine-Maritime : Incendie en cours dans un immeuble à Saint-Romain-de-Colbosc

Les reconnaissances sur place ont permis d’établir que le feu est parti en fait au niveau du plancher entre le 1er et 2ème étage de l'immeuble. Il a été éteint au moyen d'une lance à incendie.



Les sapeurs vont procéder au contrôle de l'extinction et au dégarnissage des parties brûlées.



Aucun relogement n’est à prévoir, précisent les secours : « Le restaurant et les appartements sont en réfection et non encore ouverts au public »



Plus d’infos à venir sur infoNormandie