Seine-Maritime. Feu de récolte sur pied à Arques-la-Bataille : 22 sapeurs-pompiers sur place

Une vingtaine de sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont engagés ce dimanche depuis 12h30 sur un feu d’espace naturel à Arques-la-Bataille (rue Dany-Noel), dans le secteur de Dieppe.



Il s’agit d’un feu de récolte sur pied sur une parcelle de 600 m2 « en propagation libre et attisé par un vent fort », précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Des dispositions ont été prises pour assurer la protection d’un pavillon situé dans l’axe du vent.



Six engins sont sur place pour procéder à l’extinction de l’incendie dont l’origine est indéterminée.