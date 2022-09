Seine-Maritime : 30 policiers supplémentaires à Rouen - Elbeuf dès le 31 octobre 2022

L'occasion pour les autorités préfectorales de rappeler que « les circonscriptions de sécurité publique de Rouen- Elbeuf et du Havre font partie des territoires prioritaires qui verront leurs effectifs encore augmenter dans les mois à venir ».



Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a qualifié d'« effort considérable » la création annoncée par Elisabeth Borne, la Première ministre, de 8 500 postes de policiers et gendarmes supplémentaires au cours des cinq prochaines années dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du Ministère de l’Intérieur (2022 - 2027).