Seine-Maritime : 23 vélos et trottinettes électriques volés retrouvés dans une habitation à Petit-Quevilly

En perquisitionnant l'habitation, les enquêteurs ont mis la main sur 23 bicyclettes dont huit électriques et six trottinettes, certaines étant encore sous emballage. Par ailleurs, une somme en espèce de 1 200 euros a été découverte et saisie.Le couple a été placé en garde à vue pour recel de vol. Si aucune charge n'a été retenue contre la femme, l'homme sera convoqué ultérieurement devant la justice.Pour l'heure se poursuit afin d'identifier les propriétaires de ces vélos. Les victimes doivent contacter les services de police à l'adresse suivante : ddsp76-velos-retrouves@interieur.gouv.fr