Seine-Maritime : 11 personnes impliquées, dont 4 blessées dans un carambolage sur la D925

Un accident de la circulation a impliqué ce dimanche 1er août vers 19h15 quatre véhicules sur la route du Havre (D925) entre Hermeville et Manéglise (Seine-Maritime).



Une des voitures se trouvait dans le fossé à l’arrivée des secours. Le bilan définitif établi par les sapeurs-pompiers fait état de 4 victimes, soit 1 blessé grave et trois blessés en urgence relative. Sept autres impliqués sont indemnes.



Après examen de l'ensemble des victimes, seul un homme de 49 ans classé en « urgence absolue » a été transporté à l’hôpital Jacques-Monod de Montivilliers.



Au final, vingt-deux sapeurs-pompiers et douze engins sont intervenus sur les lieux de l’accident.



La D925 qui relie Goderville et Harfleur a dû être fermée à la circulation et une déviation mise en place le temps de l’évacuation des victimes et des véhicules accidentés.