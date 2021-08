Sécurité routière : 42 véhicules contrôlés près de Rouen et un conducteur placé en garde à vue

Dans le cadre du plan d’action estival sécurité routière, la direction départementale de sécurité publique (DDSP) de Seine-Maritime a mis en place un contrôle routier axé sur l’alcool et les stupéfiants.



L’opération s’est déroulée ce mardi 10 août, de 13h a 14h, sur la RD1043 entre les ronds-points de la Bretèque et des Rouges terres à Bois-Guillaume. Elle a mobilisé 15 fonctionnaires de la brigade motocycliste et de sécurité routière.